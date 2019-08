Yes! Lowlands maakt einde aan 'brug des doods'

Is het een 'yes!' of is het een 'ah, jammer'? Voor de ene bezoeker van Lowlands is de 'brug des doods' iets om niet bepaald naar uit te kijken, voor de ander is het een stukje nostalgie. Hoe dan ook, dit jaar staat de tijdelijke brug om de weg over te steken er voor het laatst.

Permanent viaduct

3FM-dj Vera Siemons ging langs bij Maarten van Lokven, senior projectleider van Lowlands. „We zijn bezig om een permanent viaduct neer te zetten. Dat betekent dat de trap verdwijnt en dat er gewoon een hellingbaan gaat komen", vertelt hij in de 3FM-podcast Unseen Heroes. Hij houdt in gesprek nog wel een slag om de arm. „Ik moet nog één vinkje op groen krijgen", zegt hij.

De brug over de N306 is veel festivalgangers een doorn in het oog omdat bezoekers bepakt en bezakt de treden moeten beklimmen om van hun auto naar het kampeerterrein te komen. Velen hebben bolderkarren bij zich die ze dan met moeite de brug over sjouwen.

Veel veranderd

Afgelopen jaar veranderde er al een hoop op Lowlands. Zo werd het terrein opnieuw ingedeeld en kregen de podia Alpha en Bravo een nieuwe tent. Ook de ingang werd vernieuwd. Tussen 2002 en 2016 waren de vijf schoorstenen waar de ingang onderdoor liep, elk jaar voorzien van willekeurig geplaatste nummers. Sinds 2017 zijn de nummers verdwenen. De schoorstenen maken nog wel steeds deel uit van de ingang.

Voor een prikkie naar Lowlands

Lowlands begint komende vrijdag en duurt tot zondag. De Staat, Twenty One Pilots en Tame Impala sluiten de avonden op het hoofdpodium af. De Staat neemt rapduo Rico & Sticks mee, zo maakte De Staat bekend via Instagram. „Ja. Onze vrienden en hiphoplegendes Rico & Sticks treden met ons op tijdens Lowlands. Wees er klaar voor", aldus De Staat.

De Staat treedt vrijdag in de Alpha op. De band is de vervanger van The Prodigy, die afzegde na de dood van frontman Keith Flint.

Donderdag kunnen bezoekers al op de camping terecht. Mocht je nog een kaartje zoeken, dan is er goed nieuws. Vanwege de slechte weersvoorspellingen doen een hoop mensen hun toegangsbewijs voor weinig geld in de verkoop.