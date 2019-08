Wasbeer pleegt misdaad, wordt direct gestraft

Dat zelfs een wasbeer niet weg kan komen met het plegen van een misdaad, blijkt uit beelden uit Florida. Een stoute wasbeer is daar gesnapt terwijl hij probeerden te stelen uit een snoepautomaat op een middelbare school, maar dat kwam hem duur te staan.

Op beelden van de Volusia County Sheriff's Office is te zien dat de wasbeer zich ín de machine bevindt en over het snoepgoed heen klautert. Vervolgens zien we nog een foto van het beest waarin hij in de opvangbak van de snoepautomaat zit, met een groot probleem: hij komt de automaat niet meer uit.

Foto: Volusia County Sheriff's Office Facebook

Foto: Volusia County Sheriff's Office Facebook

„Deze meneer werd vandaag aangehouden tijdens het plegen van een inbraak op een automaat op de Pine Ridge High School", schrijft de politie in een verklaring bij de foto's op hun Facebookpagina.

De dolly naar vrijheid

De politie laat ook nog even weten hoe het ongelukkige avontuur van de wasbeer af liep: „Voor iedereen die zich afvraagt wat de uitkomst van deze arrestatie was: politieagent Danny Clifton heeft de dierenbescherming gebeld en samen hebben ze de automaat via een dolly naar buiten gebracht, naar een omgeving waar onze vriend zou kunnen worden bevrijd. Hij deed dit - met een beetje aanmoediging - en is op weg naar zijn volgende avontuur."

Het is niet duidelijk hoe lang de wasbeer heeft vastgezeten in de snoepautomaat en ook niet of hij uiteindelijk een beetje een goede buit heeft weten binnen te halen.