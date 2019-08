Waarom is maar tien procent linkshandig?

Zo’n tien procent van de bevolking wereldwijd is linkshandig. Hoe kan dat? En zijn linkshandigen echt creatiever en beter in sport? Vandaag, op de internationale linkshandigendag, voor eens en altijd opheldering.

De internationale linkshandigendag is 43 jaar geleden in het leven geroepen om aandacht te vragen voor linkshandigen en de ongemakken waar zij tegenaanlopen in deze voor de rechtshandige ingerichte wereld. Vroeger werd linkshandigheid als een soort handicap gezien en was de dag een ‘emancipatiedag’. Nu is dat gelukkig niet meer nodig.

Tweehandig

'Linkshandigen zijn creatiever' is een veelgehoorde bewering. Maar niet bewezen, zegt Roel Willems, neurowetenschapper en zelf linkshandig. Dat hij veel onderzoek doet naar linkshandigen is niet geheel toevallig, lacht hij. „Bijna alle linkshandigen-onderzoekers zijn zelf ook linkshandig.”

Als een kind tussen de één en twee jaar is, wordt duidelijk of het rechts- of linkshandig is. Soms verandert dat nog in de paar jaar erna, zegt Willems, maar dat komt niet vaak voor. Evenals mensen die zowel links- als rechtshandig zijn. „Ongeveer één procent is tweehandig.”

Genetisch

Tien procent van onze bevolking is linkshandig en dat percentage is wereldwijd gelijk. Dat is op zijn minst merkwaardig te noemen, maar een duidelijke verklaring ervoor is er niet, zegt Willems. „We weten niet hoe het komt dat er zo weinig linkshandigen zijn. Er moet iets zijn wat hen overeind houdt, maar wat weten we niet precies. Linkshandigheid is voor een deel toeval en voor een deel genetisch bepaald. Twee linkshandige ouders hebben ongeveer 25 procent kan om een linkshandig kind te krijgen.”

Bij linkshandigen zijn de hersenhelften wat meer in balans, vervolgt Willems. „Daar merk je in het dagelijks leven niets van. Maar als een linkshandige bijvoorbeeld zijn hand breekt, heeft hij daar wel baat bij. Breekt een rechtshandige een hand, dan is hij volledig onthand. Een linkshandige kan bij het breken van zijn linkerhand daarentegen nog vrij veel.”

Sport

Linkshandigen zijn dus niet per definitie creatiever, maar ervaren tijdens het sporten wel vooroordelen. Denk aan tennis, schermen, maar ook aan voetbal. Willems: „Linkshandigen zijn in veel gevallen ook linksbenig. Ze worden op het veld bijna altijd ‘verkeerd’ aangespeeld en zijn dus getraind in compenseren. En tegenstanders hebben vaak meer moeite met een linksbenige tegenstander.”

Er zijn tegelijkertijd ook nadelen die linkshandigen ervaren. „Zo is de schaar vaak bot", zegt hij. „Maar als dat soort gevallen de ergste problemen zijn, valt het allemaal wel mee.”