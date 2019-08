Vrouw springt mobieltje achterna, raakt vermist

Een 31-jarige vrouw is in het Zuid-Duitse Neu-Ulm vermist geraakt nadat ze in de Donau was gesprongen. Ze had haar mobieltje in het water laten vallen en wilde de telefoon opduiken. Vermoedelijk is ze door de sterke stroming meegesleurd.

Vermoedelijk verdronken

De politie en brandweer hebben naar de vrouw gezocht met een helikopter en een sonarboot. Vermoedelijk is ze verdronken, al houden de hulpdiensten nog de mogelijkheid open dat de vrouw zelf ergens uit het water heeft kunnen klimmen.

'Ga niet het water op'

Ook in Nederland is de stroming flink sterk door de stormachtige wind en kunnen mensen meegesleurd worden in het water. De reddingsbrigade adviseert mensen daarom om niet het water op te gaan, aan de meeste stranden langs de kust is dan ook de rode vlag gehesen.