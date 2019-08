Voormalige vluchteling vindt gulle Nederlandse gever

De voormalig vluchtelinge Mevan Babaker (29) kreeg in de jaren '90 een fiets cadeau van een gulle vreemdeling. Babaker was toen vijf jaar oud en woonde in een vluchtelingenkamp in de buurt van Zwolle. Tot voor kort wist ze niet wie die man was. Een oproepje op Twitter bracht daar verandering in.

Babaker plaatste een oude foto van de klusjesman, genomen in het vluchtelingenkamp. Een naam had ze niet. Haar bericht werd duizenden keren gedeeld.

Egbert

De oproep had succes, want de twee hebben elkaar kort geleden ontmoet. Over hun ontmoeting schreef Babaker: „Dit is Egbert. Hij helpt vluchtelingen sinds de jaren 90. Hij was zo blij me te zien. Hij was trots dat ik een sterke en dappere vrouw zou worden."

Technisch manager

De Koerdische Babakar en haar ouders vluchtten tijdens de eerste Golfoorlog uit Irak en reisden door Turkije, Azerbeidzjan en Rusland voordat ze een jaar doorbrachten in het vluchtelingenkamp bij Zwolle. De familie verhuisde uiteindelijk naar Londen, waar Babakar nu werkt als technisch manager.

Kerst

De Nederlandse Egbert kocht destijds niet alleen een "rode, glanzende fiets" voor Babaker, maar ook eentje voor haar moeder. Daarnaast nodigde Egbert de familie, die niet veel geld had, uit om de kerst met zijn familie door te brengen.

Tijdens haar zoektocht heeft ze niet alleen Egbert gevonden, maar ook Sandra, die in het kamp werkte. „Sandra was ook geweldig. Ze hielp me voor het eerst een computer te gebruiken! En ik werk nu in technologie!".