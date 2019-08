'Verpleeghuisarts is onterecht vervolgd'

Het Openbaar Ministerie heeft de 68-jarige voormalige verpleeghuisarts Catharina A. vervolgd om de wet te verhelderen en haar daarmee onevenredig hard geraakt.

„Het gaat niet aan om over de rug van een individuele arts jurisprudentie te verkrijgen", stelde haar advocaat, die de rechtbank in Den Haag vroeg het OM niet-ontvankelijk te verklaren.

74-jarige alzheimerpatiënte

Het OM eiste maandag A. te veroordelen voor moord omdat ze in 2016 in Den Haag euthanasie pleegde op een 74-jarige alzheimerpatiënte. Ze hoeft daarvoor volgens het OM geen straf te krijgen, omdat ze naar eer en geweten heeft gehandeld en de euthanasiewet niet helder is in de precieze eisen die aan artsen worden gesteld.

Het is de eerste keer sinds de euthanasiewet in 2002 van kracht werd dat een arts wordt vervolgd. „Waarom is in de vijftien jaar ervoor nooit een arts vervolgd?" vroeg de advocaat zich af.

De alzheimerpatiënte had jarenlang en consequent duidelijk gemaakt dat ze onder geen enkele voorwaarde naar een verpleeghuis wilde, mede omdat ze haar moeder twaalf jaar lang in een dergelijke omgeving had zien dementeren. In dat geval wilde ze liever sterven.

Ongebruikelijk helder moment

De avond voor haar dood had de patiënte een ongebruikelijk helder moment, wat volgens A. soms voorkomt bij ernstig dementerenden. „Dan gaat er ineens een luikje open." De vrouw zei toen tegen haar dochter en haar schoonzoon dat ze wist dat ze ongeneeslijk ziek was. „Ik wil dood. Het is goed", zou ze hebben gezegd.

A. heeft volgens haar raadsman zeer behoedzaam en zorgvuldig gehandeld en van geen van de deskundigen die ze raadpleegde een waarschuwing gekregen dat euthanasie in deze situatie niet mogelijk was. Ze zou daarom moeten worden ontslagen van alle rechtsvervolging.