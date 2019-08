Vermiste Britse dood gevonden in Griekenland

Het lichaam van de vermiste Britse wetenschapper Nathalie Christopher is woensdag gevonden op het Griekse eiland Ikaria. Haar lichaam is in een ravijn van 20 meter diep op het eiland gevonden. De 35-jarige vrouw werd sinds maandag vermist. Ze woonde op Cyprus en was met haar vriend op vakantie op Ikaria.

Hardlopen

Volgens haar 38-jarige vriend kwam hij erachter dat Christopher weg was toen hij maandag wakker werd rond 10.00 uur. Toen hij haar belde, zei ze dat ze aan het hardlopen was. Daarna heeft hij niets meer van haar gehoord. Om 12.40 uur belde hij de politie.

Christopher is de tweede vrouwelijke wetenschapper in een maand tijd die dood is gevonden in Griekenland. In juli werd de Amerikaanse Suzanne Eaton tijdens een hardlooprondje op Kreta gedood.