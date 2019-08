Verdachte ontkent 'windmolenterreur'

Zeker 180 jonge kankerpatiënten zijn woensdag tijdens de Circuitdag Against Cancer op het circuit in Assen rondgereden in luxe sportwagens, snelle motoren en trucks. Tijdens het jaarlijkse evenement komen gezinnen met een ernstig ziek kind naar het TT-circuit om de aandacht even te verleggen. In totaal waren er 170 coureurs aanwezig die de kinderen lieten meerijden. Sommigen patiënten vlogen zelfs een rondje mee in een helikopter.

Stichting Against Cancer

Het evenement is een initiatief van Stichting Against Cancer, dat zich sinds 2004 inzet voor families van wie een kind getroffen is door kanker. Voorzitter Patrick Boxem kijkt tevreden terug en noemt de dag er een om nooit te vergeten. „Daar mogen we best trots op zijn. We danken iedereen die hier een steentje aan heeft bijgedragen."