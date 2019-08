'Vandaag is rood' in Tilburg op Redhead Days

In New York heeft een tragisch ongeval plaatsgevonden. Een 30-jarige man is omgekomen terwijl hij uit een bewegende lift probeerde te stappen, bericht The New York Times.

Liftdeur openen

Het ongeval gebeurde in een appartementencomplex in Manhattan en is volgens een bron vastgelegd door een bewakingscamera. Op de beelden is te zien dat twee mensen uit de lift stappen. Daarna beginnen de deuren te sluiten en komt de lift weer in beweging. Het slachtoffer probeert de liftdeur open te houden en snel uit te stappen, maar komt vast te zitten. De lift stopt vervolgens tussen twee verdiepingen in.