Tropisch weekend voor de boeg

Na al die regen kunnen we een zonnetje wel goed gebruiken. Onze gebeden wordt verhoord: dit weekend lopen de temperaturen namelijk weer op en kan het zelfs tropisch warm worden in het zuidoosten van het land. Volgens Weeronline kan het daar misschien wel 31 of 32 graden worden.

Strandweer

Gelukkig hoef je niet alleen maar in Brabant of Limburg te wonen om iets mee te krijgen van de zomerse temperaturen, ook elders in het land wordt het zo'n 28 tot 30 graden. De strandtent en -stoeltjes kun je ook gerust uit de kast halen, want met een 25 tot 28 graden aan zee is het voor het eerst deze maand echt strandweer.

In de loop van de week stijgt de temperatuur langzaamaan. Donderdag is het nog 23 graden en vrijdag gaat het al de goede kant uit met 24 graden in het westen en 28 graden in het zuidoosten.

Eén warme dag

Na het weekend houdt het warme en zonnige weer nog een tijdje aan, later in de week daalt de temperatuur en komen er - natuurlijk - weer buien aan. Dit is het eerste weekend deze maand dat er mooie temperaturen worden verwacht. Hoofdstation De Bilt telde vooralsnog slechts één warme dag. Op 4 augustus werd het exact 25 graden.