Tips: kunst & cultuur tijdens Pride Amsterdam

Iedereen heeft inmiddels wel van de botenparade en straatfeesten gehoord natuurlijk, maar tijdens de Pride in Amsterdam is nog veel meer te doen. Door de hele stad zijn exposities en voorstellingen te zien die in het teken staan van de Pride. Een kleine selectie om je door het brede aanbod heen te gidsen.

OSCAM – All American Girls

Tijdens de Pride zijn er verschillende toffe foto-tentoonstellingen. In de Lil’Amsterdam Passage in Amsterdam Centraal Station is bijvoorbeeld tot en met 4 augustus tussen 11.00 en 19.00 uur de Pride Photo Award Special te zien. Dit onder het thema ‘Remember the Past, Create the Future’.

Meer fotografie vind je van Remsen Wolf in OSCAM aan de Bijlmerdreef 1289. De fotograaf uit New York worstelde met zijn identiteit en gender. Hij legde in de jaren ’90 transgenders en travestieten in New York en Amsterdam vast, maar trad met zijn werk nooit naar buiten. Recent werd zijn archief ontdekt, tijdens de Amsterdam Pride wordt hiervan een selectie voor het eerst geëxposeerd onder de noemer All American Girls.

Viva Frida! An hommage to Frida Kahlo

De Mexicaanse surrealistische kunstschilderes Frida Kahlo was voor veel mensen een enorme inspiratiebron. Onder meer voor Florence Welch (Florence + the Machine) en Coldplay, maar ze is ook boegbeeld van feminisme wereldwijd. Dertig verschillende kunstenaars doen in hun eigen stijl een hommage aan de invloedrijke kunstenares, tijdens de Amsterdam Pride is de expositie nog te bewonderen in GO Gallery aan de Marnixstraat 127 van 12.00 tot 17.00 uur.

Small Town Boy

Belangrijk onderdeel binnen het programma is toneel. Zo is Small Town Boy zaterdagavond 3 augustus te zien in het Internationaal Theater Amsterdam (ITA, voorheen Stadsschouwburg), een voorstelling over een jongen die zich onderdrukt voelt door de opgelegde waarden uit zijn dorp en naar de grote stad trekt.

Fun Home

Deze off-Broadway musical gaat over de ingewikkelde relatie tussen Alison en haar vader. Alison ontdekt dat ze lesbisch is en komt uit de kast. Dit zet alles op scherp als blijkt dat haar vader homoseksueel is maar dit altijd geheim heeft gehouden. Fun Home is ook in ITA te zien, tot en met 4 augustus.

Programma Arts And Culture

Van een roze rondleiding in het Rijksmuseum tot homoseksualiteit in het dierenrijk (Artis). Arts And Culture biedt een uitgebreid programma, ook tijdens de Pride. Van kunst tot toneel en fotografie. Kijk voor het volledige programma op pride.amsterdam/events.

Straatfeesten en Closing Party

Natuurlijk is er ook op straat genoeg te beleven. Je bent van harte welkom bij het eindfeest op de Dam op 4 augustus. Tussen 14.00 en 22.00 uur gaat het daar los op de Closing Party Pride Amsterdam.

Metro deelt op zaterdag 3 augustus tijdens de Canal Parade een mini-Metro uit, de Pride Guide. Ook vind je deze handige A5-uitgave in de Metrobakken op diverse Amsterdamse stations.