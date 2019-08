Ticketmaster gaat servicekosten terugbetalen

Ticketmaster gaat voortaan de servicekosten terugbetalen als een evenement wordt geannuleerd of verschoven. Dat meldt de Consumentenbond, die dat weer te horen kreeg van Ticketmaster zelf.

In strijd met de wet

Ticketmaster is de grootste concertkaartenverkoper en betaalde tot nu toe servicekosten niet terug als een concert wordt verschoven of geannuleerd omdat bijvoorbeeld de artiest ziek is of het concert verplaatst wordt naar een andere locatie vanwege grote of juist tegenvallende belangstelling. Volgens de Consumentenbond is dat in strijd met de wet. De bond riep Ticketmaster in januari al op om het beleid op dit gebied aan te passen. Volgens de bond ontbraken juridische gronden om de servicekosten niet terug te betalen.

Klanten zouden juridisch gezien gewoon recht hebben op volledige teruggave. „Je hebt ongeacht die algemene voorwaarden recht op teruggave van de servicekosten", aldus een woordvoerster. „Het valt ons verder op dat de servicekosten in sommige gevallen absurd hoog zijn.'' De servicekosten lopen uiteen van twee euro tot meer dan tien euro per kaartje, stelt de bond. Consumenten zouden het als onrechtvaardig ervaren dat ze alleen de kosten van het kaartje retour krijgen en niet de servicekosten.

De Consumentenbond is blij dat Ticketmaster haar beleid aanpast en roept nu andere ticketaanbieders op dit ook te doen.