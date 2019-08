Thijs H. bekent drie moorden, 'had last van stemmen'

Thijs H. heeft bekend dat hij begin mei drie moorden pleegde. Hij zou dat tijdens een psychose hebben gedaan en stemmen in zijn hoofd hebben gehoord die zeiden dat hij de moorden moest plegen. Dat zei H. vrijdag in de rechtbank in Maastricht tijdens de eerste zitting. H. gaf aan dat hij "volledig" gaat meewerken aan het onderzoek van justitie.

De 27-jarige Limburger staat terecht voor het doden van een vrouw in de Scheveningse Bosjes in Den Haag en van het doden van een vrouw en een man op de Brunssummerheide.

Niet uitzetten

In de rechtbank vertelde H. dat hij de drie moorden heeft gepleegd. Hij zei dat hij sturing kreeg door stemmen in zijn hoofd en via „nieuwsberichten en kentekens" opdracht had gekregen om mensen te vermoorden, anders zou er iets met zijn familie gebeuren. De rechter vroeg nog of hij die stemmen kon uitzetten, maar H. gaf aan dat hij niet kon.

Over het motief van H. tast justitie nog in het duister. De officier van justitie merkte namelijk op dat er op zijn computer zoekopdrachten zijn gevonden als 'hoe gedraag ik me als een psychopaat' en 'hoe leid ik hulpverleners om de tuin'. Ook vraagt ze zich af of het „veelvuldig drugsgebruik" van de man iets met zijn daden te maken kan hebben.

H. zou op zaterdag 4 mei een vrouw hebben gedood in Den Haag, waar hij kort daarvoor op kamers was gaan wonen. Een paar dagen later, op dinsdag 7 mei, zou hij op de Brunssummerheide bij Heerlen een man en een vrouw hebben omgebracht. Een paar uur na de dubbele moord op de Brunssummerheide meldde H. zich bij kliniek Vijverdal in Maastricht. Volgens een van de psychiaters had H. bloed op zijn handen en kleren en zei hij dat hij over die heide had rondgezworven.

Onderzoek

Nog diezelfde avond ging hij er vandoor. Zijn ouders brachten hem snel terug, maar de volgende ochtend was hij weer verdwenen. De kliniek sloeg alarm, de politie verspreidde de volledige naam en een foto van H. Hij werd later die dag gearresteerd.

Thijs H. gaat binnenkort naar het Pieter Baan Centrum in Almere. Hij gaf aan dat hij volledig wil meewerken aan het onderzoek naar zijn geestelijke gesteldheid. Hij zei ook dat het hem verschrikkelijk spijt wat er is gebeurd. „Ik weet dat het de pijn daarmee niet verlicht en ik de woede niet kan wegnemen, maar het spijt me verschrikkelijk. Ik hoop dat jullie steun vinden bij elkaar."

De zitting gaat verder op 4 november.