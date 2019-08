Terrasweer op laatste tropische dag van het jaar

Misschien ben je er een tikkeltje verdrietig over, of kan je juist niet wachten op het aankomende herfstweer. In elk geval zal vandaag de temperatuur nog één keer tropisch warm aanvoelen.

Zaterdag is de dag droog begonnen en vooral in het oosten is het al erg warm. In de middag laat de zon zich veel zien, later ontstaat er meer bewolking. Een paraplu is in het grootste gedeelte van het land echter waarschijnlijk niet nodig.

Onweersbui in oosten

In het oosten kan in de avond wel een regenbui en later ook een onweersbui voorkomen, ook is er kans op hagel. De temperatuur ligt tussen de 25 en 31 graden. Houd ook rekening met een pittige wind, met windstoten van zo'n 60 kilometer per uur.

Zaterdagnacht wordt het weer minder onstuimig. Zondag blijft bewolkt, maar afgezien van enkele buien verspreid over het land, is het droog, schrijft Weeronline. Het wordt dan zo'n 20 graden, een „hele normale" temperatuur voor begin september.