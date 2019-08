T-rex Trix is terug!

T-rex Trix is back in town. Na een Europese tour langs Salzburg, Barcelona, Parijs, Lissabon en Glaswgow is het pronkstuk van Naturalis terug in Leiden.

Trix is het enorme skelet van een vrouwelijke Tyrannosaurus rex. Ze leefde zo’n 66 miljoen jaar geleden in wat tegenwoordig Amerika is. Haar leven kwam ten einde in een riviergeul waardoor vrijwel het hele geraamte goed bewaard is gebleven. Met een lengte van 12,5 meter is het ook nog eens een van de grootste gevonden T-rex skeletten.

Onder de titel T.Rex in Town tourde Trix door Europa. Foto: ANP - Robin van Lonkhuijsen

Trix on tour

In 2013 werd ze opgegraven in Montana in de Verenigde Staten. Tot september 2016 werd Trix tentoongesteld in Leiden waar een kleine 300.000 bezoekers haar al hebben gezien. Daarna sloot Naturalis tijdelijk voor een verbouwing dus mocht Trix op tournee.

Het pronkstuk van Naturalis keerde op 5 augustus terug in Leiden. Foto: ANP - Robin van Lonkhuijsen

Inmiddels hebben 1.2 miljoen internationale bezoekers het enorme geraamte bewonderd. In de komende dagen wordt het skelet van 12,5 meter in Naturalis in elkaar gepuzzeld. Daarmee is zij ruim voor de heropening op 31 augustus klaar.