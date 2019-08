Superaarde 'slechts' 31 lichtjaren bij ons vandaan

Er is een kans dat we binnenkort eindelijk antwoord kunnen krijgen of er leven is op andere planeten dan onze eigen planeet. Er is een mogelijk bewoonbare 'superaarde' ontdekt en hij is 'slechts' 31 lichtjaren van ons verwijderd, hebben wetenschappers woensdag aangekondigd.

31 lichtjaren klinkt bijna als om de hoek, maar is voor ons als aardbewoners toch wel een eindje weg. We hebben het dan namelijk over 2945 biljoen kilometer. Wanneer wetenschapper spreken over 'binnenkort uitsluitsel kunnen geven', hebben ze het ook over ergens tussen 2021 en 2025.

Dwergzon

De net ontdekte planeet is de GJ 357 genoemd en is zo'n zes keer groter dan de aarde. Hij cirkelt om een dwergzon heen die een stuk kleiner is dan onze eigen zon. De jaren op GJ 357 duren ook korter: in 55,7 aardse dagen is de planeet de dwergzon rond. Volgens astronomen is er daarom een mogelijkheid dat er aardse leefomstandigheden zijn.

Met een dikke atmosfeer kan het zijn dat er vloeibaar water gelijk aan het water op onze planeet op GJ 357 te vinden is. „Tekenen van leven kunnen we oppikken met telescopen die snel online zullen zijn", zegt Lisa Kaltenegger in een statement. Ze is directeur bij het Carl Sagan Institute en professor in astronomie. „Als er tekenen van leven worden waargenomen, gaat deze bestemming bovenaan iedereens reislijst. En kunnen we eindelijk de 1000 jaar oude vraag beantwoorden: zijn we alleen in het universum?"

Verder onderzoeken

Mocht er geen atmosfeer zijn, dan zal er geen leven op de planeet zijn zoals we dat op aarde kennen. Het is er volgens NASA dan namelijk 17 graden onder nul. Volgens het instituut is het dan 'meer ijs dan leefbaar'.

Tegen NBC vertelt Kaltenegger dat de telescopen in 2021 en 2025 operatief moeten zijn en hopelijk gaan laten zien hoe de planeet eruit ziet. „Dit is één van de beste targets voor telescopen, omdat het zo dichtbij en zo licht is. We kunnen licht gaan verzamelen en verder analyseren om de chemische compositie van de atmosfeer te bepalen."