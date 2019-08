Stadskraaien hebben hoger cholesterol door fastfood

Fastfoodketens zijn zeker in de Verenigde Staten enorm groot. Maar ze staan er niet bekend om het meest gezonde voedsel te produceren.

New York

Tot zover niks nieuws, maar uit onderzoek van het Hamilton College in New York blijkt dat ook de vogels meeliften op de ongezonde levensstijl. Bij kraaien in de Amerikaanse metropool is namelijk een ongewoon hoog cholesterolgehalte aangetroffen.

De wetenschappers vergeleken de kraaien in New York met die van buiten de stad. Ook werd er proeven gedaan door regelmatig stukjes cheeseburgers achter te laten bij kraaiennesten buiten de stad. Het resultaat was dat cholesterol ben hen vijf procent hoger lag dan bij de nesten waar niks was achtergelaten.

Gevolgen

Volgens biologe Andrea Townsend is het niet duidelijk wat het verhoogde cholesterol doet met de kraaien. „We weten dat een teveel aan cholesterol bij mensen ziektes veroorzaakt, maar bij een wilde vogel weten we niet wanneer je van een teveel kunt spreken", zo verklaart ze tegenover IPS.

Dat er nu geen negatieve gevolgen te zien zijn, betekent volgens Townsend niet dat ze er niet zijn. „Mogelijke negatieve effecten door verhoogde cholesterol kunnen ook later verschijnen. Bij mensen kan het vele jaren duren voordat overmatige cholesterol tot ziekte leidt.”