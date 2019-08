Spullen gevonden voortvluchtige, moordende tieners

Spullen gevonden van twee voortvluchtige tieners slash vrienden slash verdachten van drie moorden.

Op de vlucht

Een spoor van moord, moord, moord, uitgebrande auto's en wat persoonlijke spullen laten de twee Canadese tieners achter op hun vlucht door eigen land. Kam McLeod (19) en Bryer Schmegelsky (18) worden verdacht van de moord op drie mensen in British Columbia. De twee vrienden zijn al drie weken op de vlucht en de Canadese politie heeft nu meerdere voorwerpen gevonden die ‘direct gelinkt’ kunnen worden aan de twee voortvluchtige tieners. De politie trof de spullen aan op de oevers van de rivier Nelson, waar afgelopen weekend duikers naartoe zijn gestuurd. Wat de voorwerpen precies zijn, is niet bekendgemaakt.

Het tweetal wordt ervan verdacht tussen 14 en 19 juli drie mensen te hebben vermoord met een vuurwapen. De slachtoffers zijn Australiër Lucas Fowler (23) en zijn Amerikaanse vriendin Chynna Deese (24) die samen aan het roadtrippen waren en wiens lichamen langs de snelweg bij hun blauwe Chevy van zijn gevonden, en de 64-jarige Canadese botanicus, Leonard Dyck. Het spoor leidde naar McLeod en Schmegelsky, onder meer door zijn lichaam dat vlakbij de uitgebrande pick-up van het verdachte duo lag, die op 19 juli werd aangetroffen.

McLeod en Schmegelsky, beiden uit British Colombia, waren collega’s van elkaar in de Walmart-winkel in Port Alberni. Op 12 juli lieten ze het werk voor wat het was, pakten hun biezen en vertrokken met de noorderzon richting het noorden in een pick-up. Sindsdien is het tweetal spoorloos en inmiddels zijn ze het gesprek bij de Canadese koffieautomaat geworden.

911

Op de roodgekleurde politie-alert die nu overal circuleert, is het tweetal goed te zien. McLeod - groot, met baardje, gecoiffeerd snorretje en een shirt met daarop cartoonpoppetjes - en zijn partner in crime Schmegelsky - klein, met opvallende, vrouwelijke wenkbrauwen en een blouse met legerprint -. ‘IF SEEN, DO NOT TAKE ACTION, DO NOT APPROACH’ staat erbij, met alarmnummer 911 eronder.

RCMP Manitoba (de lokale politie) is met man en macht bezig het 'dodelijke duo' op te sporen en heeft in de klopjacht onder meer vliegtuigen van de luchtmacht, helikopters, speurhonden en drones ingezet in de provincie Manitoba. De enorme operatie speelt zich voornamelijk af rond Gillam in het noorden van die provincie, waar een uitgebrande SUV is gevonden die de twee tieners zouden hebben gestolen.

Zondag zijn ze voor het laatst gezien in de buurt van het dorpje York Landing, een klein dorp in Manitoba, vol dichte bebossing en moerassen en dus moeilijk begaanbaar. De Canadese autoriteiten roepen bewoners van York Landing, waar minder dan vijfhonderd mensen wonen, op om binnen te blijven.

Een survivalexpert zegt op het Canadese Globalnews dat hij verwacht dat de twee het best even zonder eten kunnen uitzingen, maar dat de vele muggen en grote zwarte vliegen hen nog wel eens tot wanhoop zouden kunnen drijven. Of groter: op Twitter post RCMP Manitoba een foto van een witte beer die ze tijdens de klopjacht zijn tegengekomen, 'just some of the wildlife that can be found.'