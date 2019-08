Speciale Metro tijdens Canal Parade

Samen met Pride Amsterdam brengt Metro zaterdag een Metro Pride Guide uit. Dit is een speciale krant in pocketformaat voor de honderdduizenden toeschouwers van de Canal Parade vol informatie over de botenparade, een plattegrond, achtergrondverhalen uit de LHBT-scene en interviews met ambassadeurs.

Uitdeelteams en stations

De Metro Pride Guide wordt zaterdag verspreid door uitdeelteams langs de Canal Parade en op de trein- en metrostations in het centrum van Amsterdam. Het evenement is een onderdeel van Pride Amsterdam dat van 27 juli t/m 4 augustus plaatsvindt in onze hoofdstad. Pride is een groots feest en tegelijkertijd een indrukwekkend pleidooi voor de emancipatie van LHBTI’s. Hoogtepunt is de beroemde Canal Parade, waarbij inhoud en amusement samenkomen tot een bruisend spektakel.

Dit is 'm dan: de Metro Pride Guide.

Yolanda Formanoy, uitgever Metro: „Tijdens de Canal Parade varen unieke boten mee met eigen verhalen. Via de Pride Guide brengt Metro toeschouwers hiervan op de hoogte en maken zij kennis met Pride Amsterdam. Onze unieke positie in het openbaar vervoer zorgt ervoor dat wij als nieuwsmerk in staat zijn om deze editie te verspreiden onder de bezoekers van dit grootschalige evenement.”

Festival met een kernboodschap

Lucien Spee, directeur Pride Amsterdam: „Jaarlijks komen honderdduizenden bezoekers naar onze hoofdstad om Pride Amsterdam in het algemeen en de botenparade in het bijzonder bij te wonen. We zijn een festival met inhoud, onze kernboodschap - iedereen heeft het recht om te zijn wie je bent en te houden van wie je wil - en alle verhalen eromheen willen we steeds onder de aandacht brengen. Dankzij Metro en met deze Pride Guide kunnen we nu langs de grachten onze boodschap aan de bezoekers nog beter over brengen. Ik ben trots op het resultaat, het voegt echt iets toe aan onze website, social media kanalen en app.”