Songfestival vindt in 2020 in Rotterdam plaats

Het bleef even spannend maar eindelijk weten we het, het Eurovisie Songfestival zal plaatsvinden in Rotterdam! Dat maakte de NPO zojuist bekend. is daarmee gaststad voor de 65ste editie van het songfestival. Ahoy zal de plek zijn waar de verschillende landen het muzikale gevecht met elkaar aan zullen gaan. Op dinsdag 12 mei en donderdag 14 mei zijn de halve finales, met de grote finale op zaterdag 16 mei.

De directie van het MECC in Maastricht - de locatie door de Limburgse stad naar voren is geschoven - bevestigde eerder al aan De Limburger dat Maastricht naast het Songfestival grijpt.

Bijzonder verhaal

„Rotterdam en Maastricht hebben zich de afgelopen maanden van hun beste kant laten zien,” zegt Sietse Bakker, Executive Producer Event van het Eurovisie Songfestival 2020. „Met Rotterdam als gaststad voor het Eurovisie Songfestival kiezen we niet alleen voor een stad met een bijzonder verhaal en een onmiskenbare daadkracht. We kiezen daarmee ook voor Rotterdam Ahoy, wat ons betreft de meest geschikte locatie om drie state-of-the-art TV-shows te produceren voor ruim 180 miljoen kijkers.”

„Het is onze wens om een Eurovisie Songfestival te organiseren dat door heel Nederland wordt omarmd én waarmee we als Nederland een prachtig visitekaartje in Europa kunnen afgeven,” zegt Shula Rijxman, voorzitter raad van bestuur van de NPO. „We zijn blij dat we als publieke omroep nu écht samen met Rotterdam en Ahoy aan de slag kunnen om een uniek evenement te organiseren dat Nederland verbindt en inspireert. En als ondernemende en creatieve stad past Rotterdam daar perfect bij.”

Dank aan Maastricht

Rijxman benadrukt dat de keuze niet eenvoudig was: „We willen Maastricht én de provincie Limburg bedanken voor hun energie, enthousiasme en gastvrijheid in de afgelopen periode. Maastricht heeft laten zien dat het een stad is waar het Eurovisie Songfestival enorm leeft en we willen de stad dan ook graag betrokken houden bij het evenement in mei volgend jaar.”

Rotterdam en Maastricht

Na het inleveren van de bidbooks in juli werd al snel duidelijk dat de strijd tussen Rotterdam en Maastricht zou gaan. De plannen werden de afgelopen weken grondig bestudeerd en er werden verschillende bezoeken afgelegd aan de beoogde locaties: Ahoy in Rotterdam en het MECC in Maastricht. Daarbij werden diverse zaken onder de loep genomen zoals de capaciteit en technische faciliteiten, accommodaties, infrastructuur en bereikbaarheid.

Veel overeenkomsten

„Er zijn veel overeenkomsten tussen Rotterdam en Maastricht, maar ook veel verschillen. We hebben twee voorstellen die in veel opzichten aan elkaar gewaagd zijn", zei uitvoerend producent Sietse Bakker eerder. Zo is Ahoy al een concertzaal met alles erop en eraan en is het MECC juist een ruimte die nog helemaal vrij in te vullen is.

Nederland mag het songfestival van volgend jaar organiseren omdat Duncan Laurence de editie van dit jaar in Israël won. De gaststad wordt sowieso een stad zonder ervaring met het songfestival. Het evenement werd vier keer eerder in Nederland georganiseerd, namelijk in Hilversum, Amsterdam en twee keer in Den Haag.