Single mom bevalt van tweeling en haalt 2 diploma’s

Single mom Montoya Major (23) heeft het onmogelijke voor elkaar gekregen. De Amerikaanse mag op 16 augustus namelijk niet één, maar twee diploma’s in ontvangst nemen op de Nova Southeastern University. Major heeft dan namelijk een bachelor-en masteropleiding afgerond. Normaal gesproken al een knappe prestatie, maar Major rondde haar opleidingen af terwijl zij ook een tweeling op de wereld zette.

Trots

Op Facebook deelt Major hoe trotst ze is haar op haar prestatie. „Toen ik mijn examenbegeleider vertelde dat ik zwanger was, zei hij mij dat ik tijd vrij moest maken en volgend jaar terug moest komen, omdat het te moeilijk zou zijn de opleiding af te maken met een baby en ‘bijna onmogelijk’ om dat te doen met twee.”

Maar Major besloot niet op te teven en iedere les te volgen. „Iedere dag, totdat ik ging bevallen. Ik was erop gebrand om het af te maken slechts een week nadat ik was bevallen was ik weer terug in de klas, omdat mij was verteld dat ‘het onacceptabel was dat ik een week school zou missen’.”

Major vervolgt dat de weken na de bevalling de zwaarste waren van haar leven. „Een single moeder zijn voor twee kinderen terwijl je fulltime student bent en ver weg woont van je vrienden en familie, waardoor je fysiek letterlijk géén support heb is een ander leven van zwaar.”

Bang om te falen

De kersverse moeder stond iedere dag om 05.00 ’s ochtends op om haar kinderen naar de opvang te brengen, om vervolgens door te gaan naar het ziekenhuis waar ze voor haar opleiding in de gezondheidszorg een dienst draaide vanaf 07.00 uur.

„Ik ben blij dat mijn baby’s nooit écht weten hoe moeilijk het was om tot dit punt te komen”, schrijft ze. „Ze zullen nooit weten hoe het was om dagelijks te struwelen als fulltime moeder in je eentje, aangezien ik de énige persoon was die mijn kinderen verzorgde. Mijn cijfers daalden drastisch en mijn angstaanvallen gingen door het plafond. Ik was zo bang om te falen en alles te verliezen, met als belangrijkste mijn kinderen. Ik dacht echt dat stoppen met school de beste keuze voor mij was.”

Teleurstellen

Uiteindelijk besloot Major door te zetten omdat ze haar kinderen niet wilde teleurstellen. „Ik wist dat ik niet alleen mezelf, maar ook iedereen die voor mij duimde zou teleurstellen.” De Amerikaanse vervolgt dat als haar kinderen er niet waren geweest ze zichzelf nooit naar de finish had gepusht. „Twee jaar, twee kinderen en TWEE diploma’s later. We hebben het niet alleen gedaan, WE MASTERED IT!”