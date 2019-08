Seksuele voorlichting op school: Soa hier, soa daar

Seksuele voorlichting op de middelbare school: heel veel verder dan de jongens die condooms over hun hoofd trekken en de meisjes die verschrikt toekijken komt het meestal niet. Jongeren die op de middelbare school seksuele voorlichting kregen, geven de les gemiddeld dan ook een 5,8. Dat blijkt uit onderzoek van 3Vraagt, onderdeel van het EenVandaag Opiniepanel.

Volgende week wordt er aandacht gevraagd voor het leuker en beter maken van seksuele voorlichting op middelbare school. In het kader daarvan liet EenVandaag in samenwerking met 3FM Tussenuur en Brandpunt+ de seksuele voorlichting onderzoeken.

Soa hier, soa daar

Deelnemers van het onderzoek schrijven het gevoel te hebben dat de informatie tijdens de les vooral gericht was op de werking van het lichaam, het voorkomen van soa's en (ongewenst) zwanger worden. „Zwangerschap, soa hier, soa daar. Net of dat het enige is. Het ging niet over genot, liefde en instemming."

Aandacht voor het plezierig maken van seks miste, net als leren over grenzen en liefde en seks tussen mensen van hetzelfde geslacht. „Er bestaat meer dan voortplantingsseks. Ik had meer willen weten over niet-heteroseks en hoe leuk seks kan zijn voor jezelf en de ander."