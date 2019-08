Say chééseburger bij dit lekkere zandkasteel!

Van de sesamzaadjes op de BigMac tot de M&M-brokken in de McFlurry: je krijgt spontaan zin als je voor het McDonald’s Zandkasteel staat dat nog tot en met zondag op Kijkduin te bewonderen is. ,,Jammer dat het niet echt is...”

Details

Zandkastelenbouwer Alec Messchaert houdt zijn tuintje keurig bij, ,,Harken maakt het helemaal af, het strakke van de sculptuur tegen het rulle van het geharkte zand is gewoon heel mooi.”

‘Mam, pap, zullen we straks nog even langs de Mac?’ Hij heeft het tijdens het bouwen vaak gehoord, net als: ‘Is het echt zand?’ (Ja, wel rivierzand trouwens, dat plakt beter) en ‘Jeetje, wat groot...’ Alec Messchaert heeft samen met een team van vijf zandkunstenaars de afgelopen twee weken bijna non-stop aan het reusachtige zandkasteel van 6 x 4 gewerkt op het strand van Kijkduin. Bewapend met hun tools (palletmesje, lepel, paardenkam en diverse kwasten) gingen ze aan de slag.

Met verve, want het resultaat is er een waarnaar je blijft kijken. Het doosje Franse frietjes, de sesamzaadjes en de noppen op de tentakels van de octopus: alles is tot in detail uitgewerkt en het geheel staat als een McDonald’s. Dat wel tegen een stootje kan, blijkt wanneer ondergetekende er in alle enthousiasme tegenaan valt bij het maken van een selfie en ook de hoosbuien heeft het overleefd. ,,Aan de achterkant is wel een hoekje van het dak afgebrokkeld”, verklapt Alec de bouwer, ,,maar dat kan ik gemakkelijk repareren.”

Code geel

Ondanks code geel, dat onbedoeld goed past bij het McDonald’s Zandkasteel, zijn er mensen op de been of rollator en allemaal blijven ze staan voor het zandsculptuur. Leen en Lennart maken foto’s. Vader en zoon zijn eigenlijk op zoek naar Pokémon, ,,er zitten er hier heel veel in de duinen”, maar die kunnen nog wel even wachten. Sterk staaltje zandkasteelbouwwerk, concluderen ze, vooral de McFlurry waarvan het water bijna in de mond loopt. ,,Jammer dat-ie van zand is, we zouden best een echte lusten!”

Ook de jonge vrijwilligers van de naburige Reddingsbrigade kijken nieuwsgierig naar het bouwwerk. ,,Willen jullie op de foto?” Twee lieftallige meisjes met McDonald’s cap op en rokbroekjes in de welbekende gele kleur komen aangesneld met een XL-fotolijst, waarop bakjes friet langs de randen staan. ,,Kun je ook nog wat mee winnen als je McDonald’s en Greetz tagt”, leggen ze uit met een glimlach. De Haagse Baywatch checkt snel het water en haalt dan de schouders op, nu ze er toch zijn... Ze gaan in de lijst staan. ,,Maar we moeten zo wel weer terug, hoor, áls er iets misgaat... Cheese!”

Wie wil nou niet in de lijst met deze plaatjes?

'Superlekker'

,,Ik had vroeger een hekel aan zand”, vervolgt zandman Alec, ,,ik vond het een verschrikkelijk gevoel tussen mijn tenen.” Het kan verkeren, want nu hij professioneel zandsculptuurbouwer is, heeft hij dagelijks zand tussen zijn tenen -,,ik vind het nu superlekker!”- en organiseert hij festivals wereldwijd. Van marktpleinen in Rusland tot winkelcentra op Dubai, hij is overal geweest met zijn schep en mesjes. Overal wordt anders gereageerd op de zandwerken, beaamt hij. In Azië werd hij onthaald als een ware zandster inclusief openingsceremonie, ,,en ze zijn daar heel respectvol, ze blijven keurig op een afstandje staan kijken.”

Dat is toch vaak wel anders, vandaar ook de hekken eromheen. Al valt het nog wel mee wat zandvandalisme betreft. In Scheveningen is er in de nachtelijke, troebele uurtjes wel eens een bierflesje tegen een zandsculptuur aan geknald, ,,en iemand gooide ooit een stoel een kasteel in”, maar niets wat Mister Sandman -,,zo word ik vaak door m’n familie genoemd...”- niet kan fixen. Toch staat er bij deze McDonald’s van zand wel 24/7 beveiliging tot en met zondag, ,,gewoon voor de zekerheid.”

Kunst

Quinten en Rafaël

Quinten en Rafaël komen aangerend. Ook een foto. Nee, zij zijn niet op zoek naar Pokémon (,,bestaat dat nog?!”), maar komen net van het Museon. Of ze zelf wel eens zandkastelen bouwen? ,,Nee man”, grijnzen de prille tieners, ,,daar zijn we veel te oud voor.”

Daar zijn wandelaars Ria en Gerrit het niet mee eens. De pensionado’s hebben vorige week nog een kasteel gebouwd, met hun kleinkinderen. ,,Je weet wel, met van die punten en van die bolletjes.” Maar dit hier is wel next level, zo besluiten ze, ,,dit is bijna kunst.”

McDonald’s Zandkasteel: Surprise!

Strand, zand en fun passen echt bij de zomer, vindt McDonald’s en daarom hebben ze als Summer Surprise deze zandprimeur laten maken. Vorig jaar hadden ze de kleinste McDonald’s ter wereld en nu het eerste McDonald’s Zandkasteel.

Deze zomer zit vol met Summer Surprises en McDonald’s verrast hun gasten en fans ongeveer elke week in en om het restaurant én in de app. Dus niet alleen met burgers en McFlurry’s, maar ook met bijvoorbeeld een Poolcar, achterbankconcert, badlaken bij een tramhalte, special guest en nu dus iets dat zo typisch zomers is: een zandkasteel. Tot en met zondag kun je het bewonderen op het strand van Kijkduin bij strandtent 14 en De Kust en met een beetje geluk pak je ook nog gratis Chicken McNuggets mee, met saus.

