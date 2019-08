Rotterdam wint wél de Champions League

Cricketclub VOC Rotterdam kroonde zich afgelopen woensdag tot Europees kampioen. In de finale van de eerste editie van de European Cricket League (ECL, de Champions League van het cricket) waren de Rotterdammers een aantal maten te groot voor het Duitse SG Findorff uit Bremen. Tijdens het toernooi, dat in het Spaanse La Manga drie dagen in beslag nam, was VOC heer en meester.

Tekst: Quinten Brouwer

European Champions League

In het toernooi streed de kampioen van Nederland samen met vertegenwoordigers van onder meer Frankrijk, Spanje, Italië, Denemarken, Rusland, Roemenië en Duitsland – weinig erkende cricketlanden, al is het wel de snelst groeiende sport daar – om de titel van Europa. De wedstrijden werden gespeeld in het T10-format, een korte variant van de sport waarbij veel risico’s worden genomen om in een korte tijd zoveel mogelijk runs te scoren. Spectaculair voor de toeschouwers omdat veel ballen hard het veld uit vliegen.

Ongeslagen

De Rotterdammers waren voor het toernooi al favoriet voor de titel en maakten deze verwachting dan ook meer dan waar. Ze bleven het hele toernooi ongeslagen. Dit kwam ook door het grote niveauverschil van de ploegen. Om een voorbeeld te geven: een van de werpers uit Roemenië had de grootste moeite om de bal überhaupt in de buurt van de slagman te krijgen. De 40-jarige Pavel Florin, notabene spelend met een gebroken been, had zes jaar geleden nog nooit van cricket gehoord. Het staat in schril contrast met de Nederlandse spelers. Zo sloeg international Scott Edwards in de finale 137 runs van slechts 39 ballen. Dat is alsof Memphis Depay tien keer scoort voor Oranje, in de eerste helft. Desondanks vierden de spelers van VOC het kampioenschap uitbundig.

Volgend jaar vind de ECL weer plaats. Of VOC daarbij is is nog maar de vraag. Alleen de winnaar van de Nederlandse T20 competitie verdient een ticket naar het kampioenenbal.