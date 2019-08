Ronaldo betaalde vermeend verkrachtingsslachtoffer

„You have become the very thing you swore to destroy", oftewel „je bent precies hetgeen geworden dat je had gezworen te vernietigen." Het is een bekende quote uit de derde Star Wars-film, maar het is ook bijzonder toepasselijk op een incident op de A7. Daar was een brandweerauto onderweg naar een melding, maar de brandweerauto vloog, jawel, in brand.

De wagen was onderweg naar een melding in Den Helder om te helpen bij een situatie met een verward persoon. Maar toen de auto eenmaal ter hoogte van Middenmeer kwam, vloog hij plots in brand.

Iedereen ongedeerd