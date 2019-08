Ron wil Britten uitzwaaien tijdens Brexit aan Zee

Als de Britten 31 oktober uit de Europese Unie stappen, wil Ron Toekook hen uitzwaaien op het strand van Wijk aan Zee.

Ron Toekook (52) uit Beverwijk ziet zichzelf al helemaal zitten: met een glas Franse wijn, een Duits biertje en Nederlandse chips wil hij op 31 oktober de Britten uitzwaaien op het strand van Wijk aan Zee. Uit de speakers moet We’ll meet again en Het is stil aan de overkant klinken. „Een soort ‘tot ziens lieve vrienden’.”

Een goed idee, vinden velen met hem. Op het Facebookevenement ‘Gezellig op het strand de Brexit kijken’ dat Toekook een paar dagen geleden heeft aangemaakt, hebben inmiddels tienduizenden mensen laten weten dat ze geïnteresseerd zijn. „Ik had niet verwacht dat het zo hard zou gaan”, lacht Toekook, groot liefhebber van Groot-Brittannië. „Blijkbaar ben ik niet de enige die klaar is met dat politieke gekibbel.”

Backstop

Deal or no deal, het Verenigd Koninkrijk treedt donderdag 31 oktober uit de Europese Unie. Althans, dat belooft de Britse premier Boris Johnson. Wel wil hij nog „in goed vertrouwen onderhandelen”, zo liet hij dinsdag weten in een brief aan Europese Raad-voorzitter Donald Tusk. Volgens critici probeert Johnson zo alvast de schuld bij de Europese Unie te leggen. Mocht het dan een no deal worden, valt hem in ieder geval niets te verwijten.

Het heikele punt in de Brexit-onderhandelingen is de backstop; de afspraak dat er geen harde grens komt tussen Ierland (onderdeel van de Europese Unie) en Noord-Ierland (onderdeel van het Verenigd Koninkrijk). De EU heeft meermaals laten weten dat er niet valt te onderhandelen over de backstop, Johnson is fel tegenstander van het vangnet.

Waardig afscheid

Toekook vergelijkt de Brexit met Ik Vertrek. „Als je dat programma kijkt, denk je vaak nadat iemand zijn verhaal heeft verteld: doe het nu niet.” Zo is het met de Brexit net zo, zegt hij. „De gevolgen worden zwaar onderschat. Er worden tientallen miljarden euro aan schade verwacht en de verdere effecten zullen pas over een jaar of twee duidelijk worden.”

Een ‘afscheidsfeest’ vindt hij daarom wel op zijn plaats. „We hebben zoveel aan onze vrienden uit Groot-Brittannië te danken. Denk aan de cultuur, boeken, films en muziek die we hebben omarmd. We zijn verplicht naar onze Britse medeburgers om een waardig afscheid te organiseren.”

Haalbaar?

Het idee ontstond tijdens zijn vakantie op Hawaï. „Ik zag iedere avond inwoners met een stoeltje naar het strand gaan, alleen maar om te zien hoe de zon in de zee zakt. Weer thuis bedacht ik me dat de zon op het strand van Wijk aan Zee als het ware ondergaat in Engeland. Ik vind het een mooie symboliek om op de laatste dag van oktober, tijdens de ondergaande zon, afscheid te nemen van de Britten die dan uit de EU verdwijnen.”

Dankzij de vele positieve respons begint het evenement serieuze vormen aan te nemen. Volgende week heeft hij een gesprek met de burgemeester om te kijken of een afscheidsfeest haalbaar en veilig genoeg is. Ook van Britten krijgt hij reacties; ze vragen zich af waar ze een kaartje kunnen kopen. „Of dat nodig is, weten we volgende week. Een naam heb ik in ieder geval al: dat wordt Brexit aan Zee.”