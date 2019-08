Red de vis: help verhuizen naar stromend water

Waterschappen zijn op verschillende plaatsen in het land vissen aan het verhuizen. Dat is nodig omdat er door de aanhoudende droogte bijna geen water meer staat in de beken waarin de vissen gewoonlijk leven. Leden van hengelsportverenigingen helpen mee om de vissen te redden.

Rivierdonderpadden

In Boekel verplaatst waterschap Aa en Maas zeelt, modderkruipers en heel veel snoeken van de Landmeerse Loop naar de Aa, een kleine rivier in Noord-Brabant. Waterschap Vallei en Veluwe evacueert de beschermde beekprikken, elritsen en rivierdonderpadden uit droogvallende beken. Onderzoek heeft aangetoond dat de maatregel vorig jaar goed heeft gewerkt voor de beekprikken en elritsen. Maar het aantal rivierdonderpadden is toch afgenomen.

Droogste jaren ooit gemeten

Volgens de waterschappen in het oosten van het land heeft de natuur het daar erg zwaar. Op de Sallandse Heuvelrug en het Drents Plateau is de grondwaterstand nog lager dan vorig jaar volgens waterschap Drents Overijsselse Delta. Het schap kan op die hoge zandgronden geen water aanvoeren, zodat het gebied volledig afhankelijk is van regen. En die valt juist in het oosten aanhoudend minder dan in de rest van Nederland. In de Achterhoek en Twente is het voor het tweede jaar op rij net zo droog als in 1976, het droogste jaar dat ooit in Nederland is gemeten.

Dijken sproeien

De schappen houden ook de uitdrogende veendijken goed in de gaten. Wetterskip Fryslân heeft op enkele plekken ondiepe scheuren in de dijken ontdekt. Omdat het neerslagtekort ook in Friesland oploopt, volgt een nieuwe inspectieronde. Ook Hunze en Aa's controleert woensdag de kades. Op andere plaatsen in het land krijgen de dijken geregeld een sproeibeurt.