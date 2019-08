Reclame op het strand: 'Pas op, hier zwemmen haaien'

Goed nieuws voor alle fans van de Amerikaanse serie Breaking Bad. Netflix heeft 24 augustus namelijk bekend gemaakt dat de geruchten over een mogelijke Breaking Bad-film waar zijn! De film die ‘El Camino: A Breaking Bad Movie’ heet, zal vanaf 11 oktober op Netflix te zien zijn.

Een personage waarvan we zeker weten dat hij terugkeert in de film is Jesse Pinkman gespeeld door Aaron Paul. Zijn personage wordt namelijk genoemd in de trailer en in het laatste seizoen van de serie bleef zijn lot onbekend.

Ook zie je in de trailer hoe Skinny Pete, gespeeld door Charles Baker, ondervraagd wordt over Jesse Pinkman. Of de rest van de originele cast uit de serie ook in de film speelt, is nog niet bekend.