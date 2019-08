Rebelse kinderen worden aardigere volwassenen

Als ouder is het natuurlijk niet altijd even prettig op het moment zelf, maar een rebellerend kind is zo gek nog niet. Kinderen die meer uitproberen en oproer maken, worden namelijk aardigere volwassenen dan de modelvarianten, blijkt uit nieuw onderzoek.

Voor dat onderzoek sloeg de Universiteit Leiden de handen ineen met de University of North Carolina, meldt Daily Mail. Het blijkt dat kinderen die roken, drinken, risico's nemen en op zoek gaan naar leuke dingen, op latere leeftijd uiteindelijk meer empathie voelen dan anderen.

Breinactiviteit bekijken

Voor het onderzoek werd naar 210 Nederlandse jongeren gekeken. Tijdens het eerste onderzoeksmoment waren de jongeren tussen de 8 en 25. Twee jaar later werden ze nogmaals ondervraagd en nog twee jaar later voor de laatste keer. Tijdens elk onderzoeksmoment werden de kinderen en jongeren gekoppeld aan een MRI om de breinactiviteit te monitoren. Er werd gekeken naar het deel van het brein waar risico wordt genomen en waar het sociale gedrag zit.

Kinderen die meer risico's namen, blijken vaker goed ontwikkelde sociale skills te hebben. Ze waren aardiger en begripvoller naar anderen toe. Ze toonden meer empathie en konden beter beide kanten van een verhaal bekijken.

Grenzen verkennen

Tussen ongeveer het tiende en negentiende levensjaar groeien kinderen en gaan ze grenzen verkennen. Het brein verandert op deze leeftijd snel en niet alleen hormonen spelen daarin een rol. Vooral de frontale cortex van het jonge brein verandert, dit deel zorgt onder andere voor het kunnen overzien van gevolgen.

Voor het onderzoek keken de wetenschappers dit keer ook naar een ander deel van het brein: het ventrale stratium. Tijdens het ondernemen van risicovolle activiteiten - zoals roken en drinken - werd dit deel actiever.

Negatief stereotype

De wetenschappers zeggen dat het onderzoek best een herinnering mag zijn om rebelse kinderen niet direct in een hokje te zetten of om te vormen tot een negatief stereotype. Hoezeer tieners ouders of docenten ook tot waanzin kunnen drijven, belangrijk voor de ontwikkeling is het wel. Het is onderdeel van het vormen van een eigen identiteit.