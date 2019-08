'Pure chocola heeft zelfde effect als cannabis'

Het is dat het nog ietwat vroeg is voor een 1 april-grap, anders was de nieuwste winkel van Venray waarschijnlijk niet serieus genomen. In de Limburgse stad opent vrijdag namelijk de winkel Valse Lucht, de eerste lachgaswinkel van Nederland.

De opening valt samen met de start van de Venrayse kermis, om 15 uur worden ballonnen opgelaten om het heugelijke feit te vieren. Overigens is de opening vooral voor de ondernemers en gebruikers feest, burgemeester Hans Gilissen van Venray is tegen de komst van de winkel. Het is echter niet mogelijk om de komst van de ballonnengrutter in het centrum tegen de houden.

Inhaleren in bioscoopstoelen