Publiek Titanic-musical kletsnat door barst leiding

Het programma waarin menig vorkje wordt geprikt met en aangebeld bij ‘de gewone Nederlander’ is terug. Michael Abspoel a.k.a. dé stem is blij, ,,maar we moeten het nog wel waarmaken, de verwachtingen zijn hoog gespannen.”

We gaan het doen!

Hij klinkt precies zo als op televisie! is het eerste wat door je hoofd schiet als je Michael Abspoel door je telefoon hoort. ,,Goedemorgen... Of al goedemiddag eigenlijk”, zegt de stem die menig televisiekijker uit duizend-en-een zou herkennen. Het is een over twaalf en aan de telefoon hangt de man wiens stem bij velen nog in de oren nagalmt, nadat het in 2015 vijf over twaalf was voor Man Bijt Hond (KRO-NCRV).