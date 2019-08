PRIDE-ambassadeur Amber Vineyard: 'say yes to all'

Amber is ambassadeur van de PRIDE en ze heeft een missie: meer kleur, meer nieuwe rolmodellen en meer bewustwording. ,,Say yes to all and OTA!”(open to all genders)

Radicale inclusiviteit

Het zal je maar gebeuren: gekozen worden als ambassadeur van de PRIDE! Amber Vineyard overkwam het. ,,Echt amazing, een kroon op mijn werk”, vertelt de in de VS geboren Amsterdamse, maar ze is ook kritisch. ,,Transgenders van kleur hebben binnen de LGBTQ+ gemeenschap te maken met racisme. Onze groep voelt zich niet vertegenwoordigd, maar eerder vergeten.” Hoogste tijd voor verandering dus, ,,Ik sta voor radicale inclusiviteit.”

Zo was de grootse PRIDE-opening vorige week in het Vondelpark. ,,Het was een heel speciaal moment, de hele Europese ballroom-community was er en het trok grote belangstelling.”

This is my house...

Amber is een vogue-danser, choreograaf en ‘Moeder’ van House of Vineyard waar mensen elkaar vinden in voguing en een veilige haven vormt voor mensen uit de LGBTQ+-gemeenschap. Vol liefde praat ze over haar achttien ‘kinderen’, die net als zij onder meer staan voor anders durven te zijn. Zelf werd ze niet geaccepteerd door haar familie en verliet al jong het ouderlijk huis. Ze heeft met haar house een nieuwe familie gevonden. ,,Iemand zei me ooit dat je je familie kan kiezen en het niet om bloedverwanten hoeft te gaan, en dat heb ik gedaan.”

Haar wens is om meer bewustwording voor different people,zoals ze het zelf noemt, te creëren. ,,Zeker voor jongeren is het belangrijk om rolmodellen te hebben die anders zijn dan de white straight superhero’s.”

Een van haar credo’s is ‘life is too short to be shy’. ,,Als er iets is dat ons mensen altijd tegenhoudt, is het wel angst”, licht ze toe. ,,En daarom doen velen niet wat ze eigenlijk het allerliefst zouden willen, en dat is zonde.” Haar tip: ga door die angst heen. ,,Zeg wat je wil zeggen op dat ene moment, anders krijg je spijt. Beter je vijf minuten even ongemakkelijk voelen, dan je vijf weken lang voor je kop slaan: had ik maar...” En keep your head up high, letterlijk ook. Loop rond als alsof je je queen of the worldvoelt, ook -of juist- als je een off-day hebt. ,,Dan zien mensen je zo en voel je je vanzelf die queen!”

PRIDE

PRIDE betekent voor haar aan de ene kant het vieren van de vrijheid en de obstakels die de community al heeft overwonnen. Het thema dit jaar is ‘Remember the past, create the Future’: ,,De generatie die voor onze huidige vrijheid streed, mogen we nooit vergeten, we zijn hen zo dankbaar. Maar het betekent ook een big reminder dat we er echt nog niet zijn. In sommige landen word je gestenigd als gay!” We moeten openstaan voor iedereen die afwijkt van de norm, besluit ze met haar stralende Amber Vineyard-lach, ,,laten we tijdens de Pride, maar ook daarna, onze vrijheid en verschillen heel hard vieren. Say yes to all!”

Vogue, balls en House of Vineyard

Vogue is niét door Madonna bedacht, maar is een gestileerde dansvorm die is ontstaan in de zwarte en latino trans- en gayscene in New York. Het maakt deel uit van de ballroom-cultuur. Amber Vineyard is een echte pionier en is de ‘Moeder’ van House of Vineyard, onder welke naam ze in 2013 haar eerste ball organiseerde. In 2015 richtte ze het eerste Nederlandse ballroom-house op, inmiddels telt ons land zo’n vijftien huizen. ,,Een huis is als een gekozen familie voor mensen uit de ballroom-gemeenschap. Veel mensen kennen het, maar weten niets over de cultuur die erbij hoort. Als PRIDE-ambassadeur wil ik dit onder andere onder de aandacht brengen.” Er is voor hen geen plek op de wereld waar je zo goed jezelf kan zijn als tijdens een ball. Niets hoeft en alles mag. ,,Vrijheid en verschillen worden er juist gevierd.”

Open to all genders!

Vogue is meer dan een dansvorm. Het is een uitlaatklep en een lifestyle geworden. In de dans en alles eromheen -het huis, de familie- vinden ze zichzelf en elkaar, en voelen ze zich niet alleen veilig, maar ook gewoon heel erg goed. ,,En als mensen het eens willen proberen, elke woensdag doen we het in Amsterdam, je kunt ons vinden op Facebook: House of Vineyard. Our studio is open to all genders!”