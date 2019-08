Populaire Thaise internet-zeekoe sterft door plastic

De jonge zeekoe, Mariam, die in Thailand een internethit werd, is overleden. De doejong, die 24 uur lang live op internet te volgen was, is gestorven door een bloeding vanwege plastic in haar maag. Mariam leefde in het water langs de zuidwestkust van Thailand.

Continu gefilmd

Het zoogdier veroverde eerder dit jaar de harten van velen toen op beelden te zien was hoe ze in het water met reddingswerkers speelde. Het dier werd daarna continu gefilmd door acht camera's en de beelden werden door veel Thai bekeken. De verzorgers van Mariam stelden speciale voedertijden in, zodat mensen online konden inschakelen.

De jonge zeekoe werd gevonden toen ze zo'n vier maanden was, nadat haar moeder overleed. Het plan van de verzorgers was om Mariam vrij te laten als ze achttien maanden oud was. Op die leeftijd verlaten zeekoeien in het wild meestal hun moeder.

Plastic in de zee

„We laten de zeekoeien op internet zien omdat we niet willen dat mensen hun verblijfplaats komen bezoeken", zei Kongkiat Kittiwatanawong, directeur van het Phuket Marine Biological Center, eerder. De zeekoeien haalden met regelmaat de voorpagina's van Thaise kranten vanwege de problemen met plastic in de zee. Het afval bedreigt namelijk de leefomgeving van veel zeekoeien.

Mariam werd nog gereanimeerd, maar kon uiteindelijk niet worden gered. Verzorgers meldden dat ze tekenen van shock vertoonde en dat er bij de autopsie inwendige kneuzingen geconstateerd werden. Die kunnen veroorzaakt zijn door een aanval van een andere zeekoe.