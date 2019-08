Politie onderzoekt mogelijk lek zaak-Halsema

De politie in Amsterdam onderzoekt in samenspraak met het Openbaar Ministerie of het verhaal over de arrestatie van de zoon van burgemeester Femke Halsema vanuit politiegelederen is terechtgekomen bij Telegraaf-journalist John van den Heuvel. Het onderzoek wordt gedaan door het bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de eenheid Amsterdam.

Doofpot

In de krant wordt verwezen naar onvrede in kringen van zowel politie als OM over de gang van zaken na de aanhouding van de 15-jarige jongen. Zij zouden vrezen dat de zaak in de doofpot verdwijnt. Halsema zelf heeft dit met klem tegengesproken.

Ook politie en OM zeggen dat er geen sprake is van een doofpot. „In de zaak waar De Telegraaf vandaag uitgebreid over schrijft is het algemene beleid gehanteerd dat voor elke 15-jarige jongen in Nederland geldt. Er is dan ook helemaal geen sprake van dat een aanhouding ‘onder de pet’ is gehouden. Juist om elke schijn van partijdigheid te voorkomen is de zaak overgedragen aan een ander parket."

Stigmatisering

Ze benadrukken dat politie en OM altijd terughoudend zijn in zaken waarbij een minderjarige is betrokken. Die moet worden beschermd tegen schending van zijn privacy omdat dat „nodeloze stigmatisering" kan opleveren. „Het persoonlijk belang weegt dan in beginsel zwaarder dan het belang om de maatschappij te informeren", aldus de verklaring.