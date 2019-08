Politie helpt op strand gedumpte vrouw

Politieagenten in Katwijk schoten afgelopen weekend een vrouw te hulp die gedumpt was op het strand. Ze droeg enkel een badpak en slippers, verder had de vrouw niets bij zich.

Ontredderd

De vrouw had een date met een man die zij had leren kennen via een datingsite. De bedoeling was om samen een dagje op het strand van Katwijk door te brengen. Tot het moment waarop de man aangaf dat hij ‘iets uit zijn auto moest halen’. Hij keerde niet meer terug.

Agenten vertellen op Facebook dat zij de vrouw ontredderd aantroffen. „Ze had geen portemonnee bij zich en was ver van huis. Op zo’n moment maken wij een afweging naar aanleiding van de omstandigheden en de persoon die wij voor ons hebben.”

Misschien bestolen

Uiteindelijk werd de gedumpte vrouwen door de agenten thuisgebracht. Waarom zij geen tas of portemonnee bij zich had, en dus misschien is bestolen, is onbekend.