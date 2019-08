Politici na hondenaanval: ‘Rassen laten uitsterven'

Nadat een 44-jarige vrouw dinsdagnacht zwaargewond raakte omdat ze werd aangevallen door drie Staffordshire Terriers, laait de discussie rond het fokken van zogenoemde 'hoogrisicohonden' weer helemaal op. CDA, VVD, PvdA en D66 vinden dat er nu echt maatregelen moeten komen. Tweede Kamerlid William Moorlag van de PvdA pleit zelfs voor een totaal (fok)verbod op honden als Staffords, met als doel het ras te laten uitsterven.

Staffordshire Terriers zijn in Nederland verantwoordelijk voor een groot deel van bijtincidenten. Ongeveer 150.000 mensen per jaar worden gebeten door een hond. Bij een deel daarvan, 30.000 mensen, is er sprake van ernstig letsel. Ook overlijdt er jaarlijks iemand aan een hondenbeet. Dat schrijft het AD.

Hoogrisicohonden

Nederland beschikt sinds eind 2017 over een lijst met rassen van hoogrisicohonden. Op dit moment staan daar 22 rassen op. Maar rassen kunnen ook weer van de lijst afgehaald worden, als fokkers erin slagen het ras minder agressief te maken. Boxers, die ooit berucht waren, worden bijvoorbeeld niet langer als een gevaar gezien.

De top vijf van hoogrisicohonden bestaat uit de Akita, American Bulldog, American Pitbull Terriër, American Staffordshire Terrier en de Boerboel.

'Overheid moet ingrijpen'

„Elk bijtincident is er één te veel, het is afschuwelijk wat deze mevrouw is overkomen", zegt Kamerlid Moorlag in de krant. Volgens Moorlag moet de overheid ingrijpen om de veiligheid van de samenleving te garanderen. „Iedere burger moet zich in zijn eigen buurt of huis veilig kunnen voelen. Deze afschuwelijke gebeurtenis onderstreept dat we nu echt moeten kiezen voor onze veiligheid en bepaalde honden moeten weren uit onze samenleving."

Met 'bepaalde honden' bedoelt Moorlag de hoogrisicohonden, die erom bekend staan vaker te bijten en niet los te laten. Ze schudden en scheuren en veroorzaken daardoor ernstige verwondingen, stellen onderzoekers van de Universiteit van Utrecht. De Koninklijke Hondenbescherming luidde eerder dit jaar de noodklok over dit soort ‘gevaarlijke honden’.

'Pak eigenaren aan'

Arne Weverling van de VVD is van mening dat het beter is om de eigenaren aan te pakken, niet de honden zelf. „Ik pak liever mensen aan die hun hond misbruiken als wapen of als vechtmachine. Die mensen zouden geen honden moeten mogen hebben en desnoods de gevangenis in moeten." Volgens de politicus is een houd- of fokverbod lastig te hanteren, omdat politieagenten dan alle verschillende rassen en kruisingen uit elkaar moeten houden.

Een woordvoerder van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zegt dat agressief gedrag bij honden door verschillende factoren wordt veroorzaakt, niet alleen door het ras. „Uit onderzoek blijkt dat afwijkend agressief gedrag veroorzaakt kan worden door een combinatie van fysieke- en temperament kenmerken van het dier, eigenaar gerelateerde factoren en situationele kenmerken. Het is daarom niet effectief om het fokken van een heel ras te verbieden, omdat de eigenaar en omstandigheden ook een rol spelen in het probleem."

Hondendiploma noodzakelijk

De Koninklijke Hondenbescherming vindt dat hondeneigenaren verplicht een hondendiploma moeten halen, om te bewijzen dat ze goed met hun hond kunnen omgaan. Ze vergelijken het met een rijbewijs. „Je stapt ook niet zomaar in een auto. Ook voor honden moet een ‘rijbewijs’, een vaardigheidsbewijs, vereist zijn", legt Ineke van Herwijnen uit, directeur van de Koninklijke Hondenbescherming.

Ook zouden alle gemeenten een laagdrempelig meldpunt moeten instellen volgens de organisatie, waar burgers gevaarlijk hondengedrag kunnen melden.