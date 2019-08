Pasgeboren kleine panda buiten gezien in Artis

Kan het zijn dat de stad waar het Eurovisie Songfestival in 2020 zal plaatsvinden per ongeluk bekend is gemaakt? Zo leek het in ieder geval even op de officiële Eurovisiewebsite. Er was een evenementpagina aangemaakt waarin Rotterdam wordt benoemd als locatie voor het festijn. Zo'n zelfde pagina was in eerste instantie niet aangemaakt voor Maastricht, ontdekte de Engelse Songfestivalwebsite Eurovoix.

Pas toen de pagina werd opgemerkt en het nieuws via verschillende media werd verspreid, kwam er ook even een pagina voor Maastricht online.

Pagina verwijderd