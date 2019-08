Ouders Roelf B.: Drugs had hij nooit kunnen betalen.

Ongeloof en shock. De ouders van atleet Roelf B. (21) snappen nog steeds niet dat hun zoon in Hongarije is opgepakt voor drugshandel. In een interview met De Volkskrant omschrijven ze hun zoon als een zeer gedisciplineerd sporter.

Het was volgens hen de eerste keer dat hij muziekfestival Sziget in Boedapest bezocht, in tegenstelling tot verhalen die rondgingen over dat hij er vorig jaar ook al drugs zou hebben verkocht.

Zo'n festival was eigenlijk niet echt iets voor hem, zeggen zijn ouders. „Roelf ging nooit uit", vertelt zijn vader in het interview. „Hij ging altijd om 23.00 uur naar huis, de anderen gingen dan nog door. Maar hij wilde per se 9,5 uur per nacht slapen, ook in het weekend."

Teleurstelling

De atleet trainde hard, volgens zijn ouders zelfs dwangmatig, maar moest ook veel teleurstellingen verwerken. Zo liep hij vorige maand een plek op het EK atletiek mis, toen hij op de zevende plaats eindigde op het NK bij de 100 meter sprint.

B. twijfelde of hij naar Boedapest zou gaan, maar besloot aan te sluiten bij zijn vrienden nadat hij de selectie voor het EK misliep, aldus zijn ouders. Zijn vader reisde na de aanhouding af naar Hongarije en kreeg een briefje van zijn zoon via zijn advocaat. Daarop stond: „Mooi dat je er bent. Het gaat verder goed met me."

De drugsvangst die de politie in de tent van onder andere Roelf B. vond. Foto: ANP.

De atleet werd samen met een vriend opgepakt met onder meer bijna 2700 xtc-pillen en een hoeveelheid marihuana. Ze verkochten de drugs vanuit hun tent op Sziget in Boedapest. Ook in de auto van de twee Nederlanders werd een grote hoeveelheid drugs gevonden.