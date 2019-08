Onderzoek AZ-dak: Hadden veel doden kunnen vallen

Metro is deze week op het 7 dagen durende en befaamde Sziget Festival in het Hongaarse Budapest. Op Metronieuws.nl voor de thuisblijvers en festivalliefhebbers een reeks over een van Europa’s grootste muziekfestivals: Groeten uit Sziget. Deel 3: Hollands Glorie op het eiland Óbuda-Sziget in de Donau.

Budapesthoppen

Metro genoot op de zaterdag overigens van een dagje Budapest, want in deze door George Ezra bezongen Hongaarse hoofdstad is nogal wat te zien. Vanaf een hop on-hop off-bus, vanaf een van de vele schepen, dobberend op de Donau. Vanaf de beroemde bruggen als Lánchid bij het schitterende Parlementsgebouw en Margit Híd bij ‘het andere grote eiland’ dat in de rivier die door de stad kronkelt ligt. Of gewoon kuierend in de stad (op dit moment de minste optie omdat het dagelijks plus 30 graden is).