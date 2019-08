Noodlanding Russisch vliegtuig in maisveld

De katholieke kerk in New York is in slechts één dag door zeker zeventig mensen aangeklaagd. In die staat is sinds woensdag namelijk een nieuwe wetgeving omtrent seksueel misbruik van kracht. Slachtoffers van seksueel misbruik dat soms tientallen jaren geleden plaatsvond, hebben nu alsnog de mogelijkheid om naar de rechter te stappen. Eerst was dat vaak niet mogelijk, omdat klachten waren verjaard.

Vooral priesters

Volgens gegevens van de rechtbank in New York worden vooral priesters beschuldigd van misbruik. Katholieke kerkleiders zouden de schandalen in de doofpot gestopt hebben, volgens slachtoffers. De nieuwe wet kan leiden tot honderden aanklachten tegen kerken, scholen en andere instanties in New York waar kinderen in het verleden zijn misbruikt.