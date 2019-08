Nieuwe schietpartij in de VS, nu in Ohio

In de buurt van waar de Canal Parade in Amsterdam zaterdag eindigde, is zondagochtend een lichaam in het water gevonden. Het lichaam werd iets voor 09.00 uur ontdekt in de Korte Prinsengracht. Of het slachtoffer iets van doen heeft gehad met de Canal Parade, is nog onduidelijk, meldt een politiewoordvoerder.

Weinig bekend

Volgens de zegsman is op dit moment nog maar weinig bekend over de zaak. „We weten nog niet hoe lang het lichaam daar heeft gelegen." Pas als dat bekend is, is mogelijk wat meer te zeggen over een mogelijk verband met de Canal Parade, zegt hij.