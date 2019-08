Nieuwe kankermedicijnen in basispakket

Tyler Ivanoff, een Amerikaan uit de staat Alaska, stuitte tijdens het houthakken op een bijzondere vondst: een 50 jaar oude brief in een fles. De flessenpost kwam van de Russische marine en is in 1969 in zee gegooid.

Ivanoff moest een schroevendraaier gebruiken om de fles te openen, zegt hij tegen Amerikaanse media. De brief was nog droog en goed te lezen. Ivanoff plaatste de foto's op Facebook met de vraag of iemand de handgeschreven Russische brief zou kunnen vertalen.