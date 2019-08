Nederlandse verzamelaars oude wapens vast in Spanje

Twee Nederlanders zijn in de Catalaanse stad La Jonquera opgepakt voor illegaal bezit van historische wapens.

Mitrailleur uit 1944

De politie controleerde het busje van de man en vrouw en vond een aantal oude oorlogswapens, waaronder een mitrailleur van Spaanse makelij uit 1944.

De Nederlanders zeiden tegen de politie dat ze oude wapens verzamelen en dat ze het materiaal dat in hun busje lag hadden gekocht bij een iemand die de wapens had opgeslagen in een magazijn in de plaats Forallac, aldus de Catalaanse krant El Periódico.

Geen geldig certificaat

De politie wist de verkoper van de oude wapens te traceren. Die had onder meer twee mortieren en zes granaten in zijn bezit. Ook die wapens zijn in beslag genomen omdat de man geen geldige certificaten over de herkomst van de wapens had.