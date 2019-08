Nederlandse jongeren steeds later zelfstandig

In Artis is een pasgeboren kleine panda woensdagmiddag voor het eerst in het buitenverblijf gezien. Dat meldde de Amsterdamse dierentuin donderdag. De moeder droeg haar jong aan het nekvel door het verblijf, zodat het jong aan de omgeving gewend raakt.

Het jong, een vrouwtje, werd negen weken geleden geboren. Tot nu toe zat het in het nest. Het was voor het eerst sinds vijf jaar dat er een kleine panda werd geboren in Artis. De pandababy is nu nog rossig van kleur.

Drie panda's