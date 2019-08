NAVO treft maatregelen tegen Rusland

De Duitse douane heeft in de haven van Hamburg in een container uit Uruguay 4500 kilo cocaïne gevonden. Het is de grootste vondst ooit van deze drugs in de Bondsrepubliek. De illegale handelswaar zat in 4200 pakjes, samengeperst in 211 tassen. Het zou gaan om een goede kwaliteit cocaïne die een straatwaarde had kunnen hebben van een miljard euro.

Vernietigd

De douane in Hamburg heeft de vondst van twee weken geleden vrijdag pas bekendgemaakt. De drugs zijn in het diepste geheim afgevoerd en vernietigd. De lading was bestemd voor Antwerpen. Het onderzoek naar de mensen achter de smokkel duurt voort.