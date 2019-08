Nabestaanden gedode militair willen genoegdoening

Metro is deze week op het 7 dagen durende en befaamde Sziget Festival in het Hongaarse Budapest. Op Metronieuws.nl voor de thuisblijvers en festivalliefhebbers een reeks over een van Europa’s grootste muziekfestivals: Groeten uit Sziget. Deel 2: (vooral) buiten de muziek om. Sziget heeft zóveel te bieden, dat je er haast duizelig van wordt. Daarom een greep uit 'bijzonder, 'gek', hilarisch' als je een dagje over het 108 hectare grote eiland banjert / sloft / loopt.

In deel 1 schreven we het al: kennismaken met dit bijzondere festival betekent ronddolen, je vergapen en je realiseren dat je dit morgen vast nog eens over doet: want wat is er véél. Dat deden we dus. Wat bleek: we hadden de helft nog niet gezien (en nu waarschijnlijk nog niet). We proberen Sziget neer te zetten in beeld, want eerlijk gezegd moet je het 'gewoon' gezien hebben. Wie weet denk je: 'Nou, volgend jaar...' Doen is onze tip!

Jane Goodall