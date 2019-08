Minister eist uitleg bij peperdure medicijnen

Fabrikanten van peperdure medicijnen dreigen aan de schandpaal te worden genageld door minister Bruno Bruins (Medische Zorg), als zij niet kunnen uitleggen waarom zij zo'n hoge prijs vragen voor hun geneesmiddelen. De bewindsman doet dat in een open brief in De Volkskrant.

Onduidelijk

Het stoort Bruins vooral dat sommige medicijnen meer dan een ton per patiënt per jaar kosten, zonder dat duidelijk is waarom ze zo duur zijn. „We krijgen simpelweg geen uitleg, geen inzicht in de prijsopbouw. Ik vind dat onaanvaardbaar."

De minister praat de komende weken met een nog niet nader genoemde farmaceut die de prijs van een geneesmiddel onlangs fors verhoogde. Het bedrijf zal daar tekst en uitleg over moeten geven. „Is er geen goed verhaal, dan ga ik me beraden op vervolgstappen. Eén daarvan is het zoeken van publiciteit."

Meer verantwoordelijkheid

Bruins vindt dat farmaceuten meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor een betaalbare gezondheidszorg. Hij wijst erop dat andere partijen, zoals zorgverleners, bestuurders en patiënten, wel hun steentje bijdragen. De minister noemt het 'zuur' dat de geneesmiddelenindustrie het dan laat afweten.