Minder vaste contracten in tweede kwartaal 2019

Schuldgevoel kan nogal knagen. Soms misschien zelfs wel onterecht. Een dief in New Jersey voelde zich zo ontzettend schuldig dat hij of zij twee flessen ketchup uit een restaurant had meegenomen, dat eigenaresse Maria DiLeo twee nieuwe flessen én een excuusbriefje voor de deur vond.

Op het briefje schrijft de anonieme dief: „Ik ben goudeerlijk en dit is het ergste dat ik ooit heb gedaan." Wel nam de dief de moeite om er een rijmpje van te maken, in het Engels staat er namelijk: „I am as square as they come and this is the worst thing I've done."

