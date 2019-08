Middelvinger naar agenten pakt duur uit

Een man die 700 jonge wietplantjes vervoerde en nog meer dan 10.000 euro aan boetes had openstaan, is tegen de lamp gelopen doordat hij op de snelweg A2 onnodig links reed en even later met zijn middelvinger naar agenten zwaaide. Toen zij hem in de buurt van Breukelen controleerden, vonden ze de plantjes in dozen en tassen. Hij had ook geen kentekenbewijs.

De man en zijn bijrijdster zijn aangehouden en de auto is in beslag genomen. Ook het geld en de wiet moesten ze inleveren.

Zwaaien met middelvinger

Agenten hadden de man in eerste instantie alleen vanuit hun auto duidelijk gemaakt dat hij rechts moest gaan rijden. Even later kwam hij hen weer inhalen. „De bestuurder hing over de bijrijder heen en zwaaide hevig met zijn middelvinger", beschrijft de politie zijn gedrag. Toen besloten de agenten de man alsnog staande te houden.

Bankbiljetten

De bestuurder verklaarde dat hij met de hennep naar Antwerpen wilde rijden. Hij zei niet te weten dat dit niet mag. Ook de vrouw die met hem mee was, bleek nog openstaande boetes te hebben: ruim 1900 euro. Een stapel bankbiljetten die ze bij zich had, heeft de politie ook in beslag genomen. In totaal ging het om 1760 euro.