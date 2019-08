Michael Abspoel is dé stem van Man Bijt Hond

Het programma waarin menig vorkje wordt geprikt met en aangebeld bij ‘de gewone Nederlander’ is terug. Michael Abspoel a.k.a. dé stem is blij, ,,maar we moeten het nog wel waarmaken, de verwachtingen zijn hoog gespannen.”

We gaan het doen!

Hij klinkt precies zo als op televisie! is het eerste wat door je hoofd schiet als je Michael Abspoel door je telefoon hoort. ,,Goedemorgen... Of al goedemiddag eigenlijk”, zegt de stem die menig televisiekijker uit duizend-en-een zou herkennen. Het is een over twaalf en aan de telefoon hangt de man wiens stem bij velen nog in de oren nagalmt, nadat het in 2015 vijf over twaalf was voor Man Bijt Hond (KRO-NCRV).

‘Wat jammer dat het is gestopt!’ en ‘Het moet echt weer terug, hoor.’ Als hij voor alle keren dat hij zoiets hoorde een euro zou hebben gekregen, had hij inmiddels een Tibetaanse Mastiff kunnen kopen. Toch reageerde hij niet meteen vol optimisme toen SBS6 hem benaderde. ,,Ik vroeg me af of we de oude Man Bijt Hond nieuw leven in zouden blazen of dat het meer het reanimeren van een vuilnisbakkenrasje zou worden.” Dat eerste dus, garandeerde SBS6 en toen ook vele oud-collega’s enthousiast reageerden, wist dé stem: we gaan het gewoon weer doen!

Vanaf maandag elke werkdag te zien op SBS6

Gekkie tot grijze muis

Bij mensen aanbellen, de Babbelbox, groot nieuws klein maken en regionaal nieuws juist sterk uitvergroten (,,nog meer dan Hart van Nederland”), ook anno 2019 zijn deze onderdelen weer vaste prik. Die herkenbaarheid is belangrijk, stelt Abspoel die behalve de stem ook programmamaker was (en is). Dat betekent overigens niet dat er geen ruimte is voor nieuwe items, ,,en we gaan ook op bezoek bij mensen uit het Man Bijt Hond-verleden, kijken hoe het nu met ze gaat.”

De kracht zit hem in het in ere houden van paradijsvogel tot gekkie en grijze muis. Iedereen serieus nemen, op een luchtige manier. ,,We interviewen niet, maar we lullen met mensen op een normaal niveau. Vergelijk het met het gesprekje dat je hebt met iemand bij de tramhalte en waar je in vijf minuten soms iemands hele levensverhaal hoort. Als je elkaar gedag zegt, weet je dat je hem of haar misschien nooit meer terugziet en dat is prima. Dat ene moment van verbinding kan al zo veel betekenen.”

Kabouters en Nel

Nel Veerkamp werd een cultheld, en is nog altijd een begrip, niemand die tijgerprint zo kon dragen als zij. / ANP Rick Nederstigt

Dat achter alles een verhaal schuilt, weet Abspoel als geen ander. Dan klopten ze aan bij een fervent kabouterverzamelaar, maar ging het uiteindelijk over de man die in zijn jeugd tegen kabouters praatte om zijn gezinssituatie te ontvluchten. ,,Maar het was ook vaak genoeg juist heel vrolijk.” Nel Veerkamp zit natuurlijk wel in zijn hart, beaamt hij. ,,We belden per toeval aan op een woonboot en zagen haar op de computer patiencen met een sjekkie erbij, terwijl ze naar de vrachtwagens op de A1 keek en deze telde.” Pracht van een mens, vond hij, ,,Ze werd een cultfiguur. Twee maanden later was er een fandag voor haar op het Westergasterrein en werd Nel Veerkamp het toonbeeld van hoe een doodnormaal iemand bekend kan worden.”

Viral

Als programmamaker is hij misschien wel het meest trots op die kleine persoonlijke pareltjes die je van tevoren nooit zag aankomen. De mensen met de spruitjes in het vergiet en de bal gehakt in de pan. ,,Vier minuten later wisten we alles over hun incestverleden. Ik vind het nog steeds zo bijzonder hoe open mensen durven te zijn bij ons.” Van rouwverwerking tot emigratie: alles kwam en komt ook nu weer voorbij. En natuurlijk ‘het rariteitenkabinet en gekkigheid’, ,,dat blijft het meest hangen.” Of gaat zelfs de wereld over, want ze knippen alles in stukjes op en posten het online. Vele gingen al viral, ,,Zo is de lachende man zelfs tot in Japan ondertiteld te zien en ook jonge mensen die tv maar suf vinden, omarmen het op deze manier.”

Kijker bepaalt

Er zit nu een reclameblokje in, verder verandert er niets. ,,SBS6 is een zender die probeert dicht bij de mensen te staan en Man Bijt Hond past daar dus goed. De publieke omroep moet zich ook echt niet teveel op de borst kloppen van ‘kijk ons nou eens anders zijn dan de commerciële’.” De verwachtingen zijn hoog gespannen, merkt hij, ,,maar we moeten het nog wel waarmaken. Het is de kijker die uiteindelijk bepaalt en ik denk niet dat het die iets uitmaakt op welke zender het wordt uitgezonden, maar wel of het kan voldoen aan de standaard die we hebben gelegd. Zo ja, dan geloof ik dat Man Bijt Hond een goede kans van slagen heeft.”

In het theater én gouden stem tip

Een stem (en man) uit miljoenen

In 2015 stopte het geliefde programma dat toen zestien seizoenen telde. Stilgezeten heeft Michael Abspoel sindsdien allesbehalve. Na nog een jaar televisiewerk besloot hij gehoor te geven aan zijn grote droom -hij wilde als kleine Michael altijd al acteur worden- en zo in de voetstappen van zijn voorvaderen (op) te treden. Het theater lonkte en de afgelopen twee jaar gaf hij door heel Nederland acte de presence in zijn muzikale eerbetoon aan Jacques Brel en ook in zijn nieuwe show over Charles Aznavour, die binnenkort te zien is, zijn het Franse chansons die de klok slaan.

Zijn stem met het karakteristieke timbre, waar je als luisteraar geen genoeg van kunt krijgen en waarmee hij op vriendelijk verzoek al menig voicemail mee heeft ingesproken, behoeft niet veel onderhoud, verklapt Abspoel, maar hij heeft wel een gouden tip voor iedereen die weleens schor is of verkouden, ,,of te veel gezopen heeft de avond ervoor.” Water, honing en troebel appelazijn. ,,Even mengen en gorgelen maar, het lost alles op je stembanden op en je klinkt weer helemaal helder.”